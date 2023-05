Staatsanwaltschaft fordert im Prozess gegen Ex-Grünen-Politiker Michael Osterburg eine Bewährungsstrafe

Im Untreue-Prozess gegen den früheren Bezirksfraktionschef der Grünen in Hamburg-Mitte, Michael Osterburg, hat die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe.

Hamburg - Im Untreue-Prozess gegen den früheren Bezirksfraktionschef der Grünen in Hamburg-Mitte, Michael Osterburg (55), hat die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren und eine Geldauflage von 10 000 Euro gefordert.

Der frühere Fraktionschef der Grünen im Bezirk Mitte und ehemalige Lebensgefährte von Hamburgs Justizsenatorin Gallina soll sich zwischen 2015 und 2019 private Ausgaben wie Bewirtungs- und Kinderbetreuungskosten zu Unrecht aus der Fraktionskasse erstattet haben zu lassen. © Marcus Brandt/dpa Es sei in der Verhandlung klar belegt worden, dass Osterburg sich der gewerbsmäßigen Untreue schuldig gemacht habe, teils zusammen mit Betrug und Urkundenfälschung, sagte die Staatsanwältin am Freitag vor der Großen Strafkammer des Landgerichts. Der Verteidiger beantragte hingegen eine Geldstrafe oder eine Bewährungsstrafe von maximal einem Jahr. Das Urteil soll am Mittwoch gesprochen werden. Osterburg bedauerte in seinem Schlusswort die Taten. Er habe im Laufe des Verfahrens viel gelernt, "was falsch gelaufen ist", und würde es heute nicht mehr so und "vieles nicht mehr mit so viel Engagement machen", sagte Osterburg. Gerichtsprozesse Hamburg Neunjähriger stirbt nach Nasen-OP: Urteil erneut verschoben Seine Familie sei zu kurz gekommen. "Es tut mir leid, dass hier Menschen, die mir wichtig sind, mit hereingezogen wurden." Die Fälle stammen aus den Jahren 2015 bis 2019 - einer Zeit, als der 55-Jährige und die frühere Grünen-Landesvorsitzende und heutige Justizsenatorin Anna Gallina (39) noch ein Paar waren. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter und sind seit 2019 getrennt.

Osterburg soll der Fraktionskasse beträchtlichen Schaden zugefügt haben

Der angeklagte Michael Osterburg kommt zum weiteren Sitzungstag im Prozess wegen gewerbsmäßiger Untreue im Strafjustizgebäude. © Marcus Brandt/dpa Indem er sich private Ausgaben wie Restaurantbesuche, Kinderbetreuungskosten, Reisen oder Anschaffung von der Fraktion im Umfang von 26 061,11 Euro habe erstatten lassen, habe "der Angeklagte das Fraktionskonto schlicht leergeräumt", sagte die Staatsanwältin. Zeitweise hätten deshalb die Gehälter von Fraktionsmitarbeitern nicht rechtzeitig gezahlt werden können.

Die Staatsanwältin forderte außerdem, dass Osterburg 10 061,11 Euro zum Ersatz des Schadens an die Fraktionskasse der Grünen im Bezirk Mitte zahlen müsse. Am Vortag hatte Osterburg dem Gericht zufolge bereits 16 000 Euro an die Fraktion überwiesen. Erschwerend sei im Hinblick auf das Strafmaß zu bewerten, dass Osterburg aus einem öffentlichen Amt, "dem besonders Vertrauen entgegengebracht wird", öffentliche Gelder veruntreut habe - und nicht aus Not heraus, sondern um sich "einen gewissen Luxus zu finanzieren", sagte die Staatsanwältin. Er habe der Fraktionskasse so beträchtlichen Schaden zugefügt und sich über einen längeren Zeitraum bereichert.

Die Verteidigung betitelt Osterburg als "nicht typischen Mandant"