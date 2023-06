Ex-Messdiener will 750.000 Euro vom Erzbistum Köln: Er wurde Hunderte Male sexuell missbraucht

Das Landgericht Köln bestätigte bereits, dass der Mann Anrecht auf Schmerzensgeld hat. © Oliver Berg/dpa

Vor dem Landgericht Köln wird am heutigen Dienstag (13.30 Uhr) ein Klageverfahren eines ehemaligen Messdieners gegen das Erzbistum Köln fortgesetzt. Der heute 62-Jährige will 750.000 Euro Schmerzensgeld für erlittenen sexuellen Missbrauch.

Das Gericht hat bereits entschieden, dass er Anrecht auf Schmerzensgeld hat, zur Höhe hat es aber noch nichts gesagt. Möglicherweise werde sich das Gericht nun aber äußern, sagte eine Gerichtssprecherin.

Die Klageschrift führt an, der Mann sei in den 1970er Jahren in mehr als 300 Fällen Opfer sexualisierter Gewalt durch einen katholischen Priester geworden. Bereits in den 1960er Jahren habe es Gerüchte über Missbrauchshandlungen des mittlerweile gestorbenen Geistlichen gegeben.

Dennoch habe das Erzbistum ihn weiter in der Seelsorge eingesetzt, weshalb das Erzbistum für die begangenen Taten haften müsse, so die Klägerseite.

Das Erzbistum Köln hat entschieden, in dem Fall keine Verjährung geltend zu machen.