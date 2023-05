Vier Jahre nach Glukose-Vergiftung und Tod einer Schwangeren: Apothekerin muss vor Gericht

Eine der drei verdächtigen Apotheken wurde im Zuge der Ermittlungen 2019 geschlossen. © Oliver Berg/dpa

Der Prozess gegen sie beginne am 15. Juni, teilte das Landgericht Köln am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft wirft der Apothekerin versuchten Mord durch Unterlassen vor. Sie soll dem behandelnden Krankenhaus verschwiegen haben, dass eine Lidocainvergiftung in Betracht komme.

Die Verteidiger der Apothekerin haben die Vorwürfe 2020 nach der Anklageerhebung als "vollkommen abwegig" zurückgewiesen. Ihre Mandantin habe sich überhaupt nichts zuschulden kommen lassen, erklärten die Anwälte damals. Es werde sich ihre Unschuld erweisen.

Die 28 Jahre alte Frau hatte 2019 in der Praxis ihres Gynäkologen eine Glukosemischung aus einer Kölner Apotheke getrunken. Sie wurde daraufhin bewusstlos, kam ins Krankenhaus und starb dort ebenso wie ihr durch Notkaiserschnitt zur Welt gebrachtes Kind.

Die Glukosemischung war Teil eines Routinetests auf Diabetes in der Schwangerschaft. Wie sich herausstellte, war das Präparat aber mit dem Betäubungsmittel Lidocainhydrochlorid durchsetzt. Dieses Mittel wurde in der Apotheke nach früheren Angaben der Ermittler in einem sehr ähnlichen Gefäß gelagert wie die Glukose. Deshalb gehen Polizei und Staatsanwaltschaft nach früheren Angaben von einem Versehen aus.

Eine andere Schwangere, die zwei Tage vorher nur einen Schluck der Lösung getrunken hatte, hatte sich von der Vergiftung erholt.