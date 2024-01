Geiselnahme-Prozess um Halle-Attentäter beginnt: Welche Strafe ihn nun erwarten könnte

Der Halle-Attentäter Stephan B. (32) steht ab Donnerstag erneut vor Gericht. © Ronny Hartmann/AFP/POOL/dpa

Der 32-Jährige, der 2020 nach einem Anschlag auf eine Synagoge in Halle zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden war, hatte am 12. Dezember 2022 Geiseln in seinem Gefängnis in Burg genommen.

Mit einem selbst gebauten Schussapparat hatte er die Angestellten genötigt, ihm mehrere Türen in die Freiheit zu öffnen. Er drang bis zu einer Autoschleuse vor, wo er schließlich überwältigt werden konnte.

Für diese Taten muss sich Stephan B. nun vor dem Landgericht Magdeburg verantworten. Der Prozess wurde in die Landeshauptstadt verlegt, weil es dort einen Hochsicherheitssaal gibt.

Unter Anordnung der vorsitzenden Richterin, Simone Henze-von Staden, muss der Halle-Attentäter nicht nur mit Hand- und Fußfesseln zum Gericht transportiert werden, auch in dem Saal muss er mit Fußfesseln ausgestattet bleiben. Stephan B. wird als Gefahr für sich selbst und andere eingeschätzt.