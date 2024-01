Halle-Attentäter vor Gericht: Geiseln berichten von Todesangst

Balliet hatte am 12. Dezember 2022 mehrere Geiseln genommen und versucht, den Weg aus dem Gefängnis zu erzwingen. © Ronny Hartmann/AFP/POOL/dpa

Der 26 Jahre alte Vollzugsbedienstete erklärte, er sei krankgeschrieben und in psychologischer Behandlung. Er habe viele Träume, in denen der Angeklagte auftauche. "Ich habe Angst, dass das nochmal passieren kann und ich meine Familie komplett alleine lasse, dass ich nicht mehr nach Hause komme."

Ein 40-Jähriger, der ebenfalls Geisel war, berichtete von erheblichen psychischen und körperlichen Problemen, er habe Panikattacken, leide unter Schlaflosigkeit, seine körperliche Leistungsfähigkeit sei eingeschränkt. Beide Beamte sind derzeit nicht mehr aktiv im Dienst. Sie treten im Prozess als Nebenkläger auf.

Der ältere Vollzugsbeamte kannte den Angeklagten schon aus dem Gefängnis Halle, wo Balliet einst einen Ausbruchversuch unternahm. Im Gefängnis Burg sei er am Tattag relativ unauffällig gewesen. Der Beamte beschrieb, wie gegen 21 Uhr der Alarm ausgelöst wurde. Kurz zuvor habe er sich gewundert, warum die Zellentür noch offen war und zwei Personen durch eine andere Tür gingen.

Mit mehreren Kollegen sei er beiden in Richtung Freistundenhof gefolgt. Dann sei klargeworden, dass der Angeklagte eine Waffe hatte, so der 40-Jährige. "Ich wusste nur, er hatte eine Waffe und er würde schießen." Balliet habe immer wieder gesagt, er wolle raus, er sei zunehmend hektischer und nervöser geworden, ständig in Bewegung. Der Angeklagte habe auch runtergezählt. Der Beamte sagte vor Gericht, er habe dem Geiselnehmer versichert, er könne das Tor nicht öffnen, selbst wenn er wolle, so der Vollzugsbeamte.

