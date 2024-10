Mann zündet Mehrfamilienhaus an - seine Begründung ist nicht von dieser Welt

Im Juli brannte ein Mehrfamilienhaus im Harz. Nun steht der Feuerteufel vor Gericht. (Archivfoto) © Montage: Polizeirevier Harz (2)

Wie das Landgericht Magdeburg mitteilte, beginnt der Prozess um den 60 Jahre alten Mann am 24. Oktober.

Ihm wird vorgeworfen, am 4. Juli in einem Mehrfamilienhaus in der Kopernikusstraße in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) mutwillig einen Brand gelegt zu haben.

Diese Vorwürfe habe der Beschuldigte im Rahmen der Ermittlungen bereits eingeräumt. Bei seiner Begründung kratzten sich die Ermittler sicherlich erstmal am Kopf.

"Ursache [für die Brandstiftung] soll gewesen sein, dass er durch ein in seinem Kopf eingesetztes Metallteil gesteuert werde", teilte das Gericht seine Erklärung mit.

Es werde derzeit davon ausgegangen, dass der Feuerteufel psychisch krank und somit nicht schuldfähig sei.