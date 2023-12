Nach Geiselnahme im Gefängnis: Halle-Attentäter steht erneut vor Gericht

Der "Halle-Attentäter" Stephan B. (31) steht ab Januar erneut vor Gericht. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB

Wie das Landgericht Stendal am Morgen mitteilte, habe die Strafkammer die Anklage der Generalstaatsanwaltschaft Naumburg zugelassen und nun das Hauptverfahren eröffnet.

Somit beginnt der Prozess um den 31-jährigen Attentäter am 25. Januar 2024, insgesamt acht Verhandlungstermine seien angesetzt. Die Hauptverhandlung findet allerdings nicht in Stendal, sondern am Landgericht Magdeburg in einem besonders gesicherten Saal statt.

Stephan B. war deutschlandweit als "Halle-Attentäter" bekannt geworden, nachdem er im Oktober 2019 nahe einer Synagoge in Halle mehrere Menschen getötet hatte und daraufhin verurteilt worden war.

In einem Gefängnis in Burg (Sachsen-Anhalt) hatte er dann am 12. Dezember 2022 seine Freilassung erzwingen wollen, indem er zwei Angestellte des Gefängnisses mit einer selbstgebauten Waffe bedrohte.