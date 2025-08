Zoff um Ast: Radler verklagt Stadt Magdeburg nach schwerem Sturz

Magdeburg - Das Landgericht in Magdeburg musste sich mit der Klage eines Bürgers gegen die Stadt beschäftigen und hat jetzt geurteilt.

Alles in Kürze

Der Radfahrer (66) sieht nach seinem Sturz die Verkehrssicherungspflicht durch die Stadt Magdeburg verletzt. (Symbolfoto) © 123RF/sergeycherevko

Im Oktober des vergangenen Jahres befuhr ein 66-jähriger Magdeburger zusammen mit seiner Frau den Radweg entlang der Luisenthaler Straße.

In der Nähe des Parkplatzes an der Alten Elbe sei er mit dem Lenker seines Fahrrades gegen einen aus der Hecke herausgebrochenen Ast gestoßen, so seine Klagebegründung.

Den Ast habe er nicht erkennen können, teilte er mit. Weil sich das Gehölz an der Lenkstange verfangen hatte, sei er kopfüber vom Rad auf den geteerten Boden gestürzt.

Trotz des Tragens eines Fahrradhelms habe er Brüche und eine Platzwunde am Kopf davongetragen. Zudem seien der Helm, eine Uhr und Kleidungsstücke beschädigt worden.

Der 66-Jährige war der Meinung, dass die Stadt Magdeburg ihre Verkehrssicherungspflicht verletzt habe. Zuvor hätten dort Schnittarbeiten einer beauftragten Firma an den Hecken stattgefunden.