Er verabreichte Frauen Drogen: "Kokain-Arzt" aus Halberstadt erneut festgenommen
Von Daniel Josling
Halberstadt/Magdeburg - Der wegen eines aufsehenerregenden Kokain-Drogendelikts verurteilte Arzt aus Halberstadt (Landkreis Harz) ist erneut in Haft.
Der Mann sei bereits am vergangenen Mittwoch in der Gemeinde Sülzetal (Landkreis Börde) festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Halberstadt mit. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.
Grund ist ein Verstoß gegen Bewährungsauflagen. Gegen den Mann sei ein Sicherungshaftbefehl des Landgerichts Magdeburg erlassen und vollstreckt worden.
Hintergrund sei, dass er gegen Auflagen verstoßen habe. Zu den Auflagen habe gehört, kein Kokain zu konsumieren, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein Drogentest deute darauf hin, dass er dagegen verstoßen haben könnte.
Die Staatsanwaltschaft hat zudem beantragt, die Bewährung zu widerrufen. Das bedeutet, dass der Mann den noch offenen Teil seiner Haftstrafe möglicherweise doch wieder im Gefängnis verbüßen muss.
Frau stirbt nach heimlicher Drogenvergabe
Der Mediziner war 2019 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu neun Jahren Haft verurteilt worden.
Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der damalige Chefarzt zwischen 2015 und 2018 mehreren Frauen ohne deren Wissen Kokain und andere Substanzen verabreicht hatte, um sie beim Sex gefügig zu machen. Eine Frau starb an den Folgen einer Überdosis.
Nach Verbüßung eines Großteils der Strafe war der Mann im Februar vorzeitig entlassen worden. Grundlage war ein positives Gutachten aus dem Maßregelvollzug, das ihm eine überwundene Drogensucht und keine Gefahr mehr für die Allgemeinheit bescheinigte.
Für die Reststrafe galten Bewährungsauflagen, darunter ein striktes Drogenverbot.
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