Er verabreichte Frauen Drogen: "Kokain-Arzt" aus Halberstadt erneut festgenommen

Halberstadt/Magdeburg - Der wegen eines aufsehenerregenden Kokain-Drogendelikts verurteilte Arzt aus Halberstadt ( Landkreis Harz ) ist erneut in Haft.

Dem Arzt wurde bereits im Jahr 2018 der Prozess gemacht. (Archivbild) © Johannes Stein/dpa-Zentralbild/dpa

Der Mann sei bereits am vergangenen Mittwoch in der Gemeinde Sülzetal (Landkreis Börde) festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Halberstadt mit. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet.

Grund ist ein Verstoß gegen Bewährungsauflagen. Gegen den Mann sei ein Sicherungshaftbefehl des Landgerichts Magdeburg erlassen und vollstreckt worden.

Hintergrund sei, dass er gegen Auflagen verstoßen habe. Zu den Auflagen habe gehört, kein Kokain zu konsumieren, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Ein Drogentest deute darauf hin, dass er dagegen verstoßen haben könnte.

Die Staatsanwaltschaft hat zudem beantragt, die Bewährung zu widerrufen. Das bedeutet, dass der Mann den noch offenen Teil seiner Haftstrafe möglicherweise doch wieder im Gefängnis verbüßen muss.