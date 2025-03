Betrunkener fährt drei junge Menschen tot: Angeklagter zutiefst beschämt

Naumburg - Nach dem schweren Verkehrsunfall mit drei Toten im Süden Sachsen-Anhalts hat der Prozess gegen den 43-jährigen Fahrer des Unfallwagens vor dem Amtsgericht Naumburg begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss sowie fahrlässige Tötung in drei Fällen vor.

Der Unfallfahrer (43) steht seit Donnerstag unter anderem wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht. © Elisa Schu/dpa

Zum Prozessauftakt zeigte sich der Angeklagte emotional. In seiner Einlassung sowie in drei Briefen an die Angehörigen der Verstorbenen räumte er die Tat ein.

Er sei zutiefst beschämt, dass seine "Dummheit" das Leben der beiden 19-jährigen Frauen und des 21-jährigen Mannes gekostet habe. Er übernehme die volle Verantwortung, hatte er geschrieben.

Der Unfall ereignete sich im Juli 2024 auf der Landstraße nach Schönburg nach dem Naumburger Kirschfest. Der Wagen des Angeklagten kam in einer scharfen Rechtskurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Drei Mitfahrer starben noch am Unfallort. Der Fahrer sowie die damals 18-jährige Beifahrerin überlebten mit leichten Verletzungen.