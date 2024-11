Messerangriff in Stuttgart: Drei Männer angeklagt!

Stuttgart - Die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen drei Brüder einer polizeibekannten Familie nach einem Messerangriff in Stuttgart .

Die betroffenen Brüder sind bereits mehrfach aktenkundig geworden. (Symbolbild) © Christian Charisius/dpa

Die 17, 22 und 27 Jahre alten Syrer müssen sich unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Sie sollen Ende Juli eine fünfköpfige Gruppe in einem Hinterhof im Stadtzentrum angegriffen haben.

Dabei wurde laut Staatsanwaltschaft ein 37-Jähriger durch die Stiche in den Bauch und Oberschenkel lebensgefährlich verletzt. Zwei weitere Männer im Alter von 47 und 27 Jahren erlitten leichte Verletzungen.

Zwei Frauen blieben den Angaben der Polizei zufolge unverletzt. Vorausgegangen war demnach ein Streit, weil sich die Schwester der Angeklagten von den Blicken der Gruppe belästigt gefühlt haben soll.

Die Polizei hatte noch am Abend der Tat den 17-Jährigen festgenommen. Drei Tage später nahmen die Beamten die beiden anderen Männer an ihrer Wohnanschrift in Stuttgart fest.