Stundenlange Misshandlung in Stuttgarter Hotel: Urteil gefallen!

Eine Angeklagte versteckt zum Prozessbeginn im Stuttgarter Landgericht um die Misshandlung eines Bekannten ihr Gesicht. © David Nau/dpa

Nach Geständnissen ist der damals 21-Jährige vor dem Stuttgarter Landgericht zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden, von denen er einen großen Teil in einer Entziehungsklinik verbringen muss.

Auch seine zur Tatzeit 20 Jahre alte Freundin wurde unter anderem wegen Geiselnahme und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Sie muss für zweieinhalb Jahre ins Gefängnis.

In der Urteilsbegründung sagte der Vorsitzende Richter, das Opfer sei aus Rache wegen der Fotos "in übelster Weise gedemütigt, gequält, Schmerzen ausgesetzt" worden.

"Er war letztlich wie ein Lamm auf der Schlachtbank, das alles über sich ergehen lassen muss", sagte der Jurist über den Mann. "Keinem ist zu wünschen, was er erleiden musste." In der Verhandlung hatte der Angeklagte bereits eingeräumt, er schäme sich abgrundtief für die Tat, die sich Ende März in einem Hotel in Stuttgart ereignet hatte.