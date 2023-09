Brandstifter wurde wegen Mordes verurteilt, jetzt beantragt die Verteidigung Revision

Das Landgericht Erfurt hatte den Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. (Archivbild) © Jacob Schröter/dpa

Die Staatsanwaltschaft habe aber keine Rechtsmittel eingelegt, teilte ein Sprecher des Landgerichts Erfurt am Donnerstag mit. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" online über die Revision berichtet.

Das Landgericht Erfurt hatte in der vergangenen Woche einen 36-Jährigen unter anderem wegen Mordes in vier Fällen und versuchten Mordes in mehreren Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Zudem stellte das Gericht eine besonders schwere Schuld fest. Damit ist eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann in einer Nacht im August vergangenen Jahres in Apolda ein Feuer in einem Wohnhaus legte, in dem viele Menschen aus Bulgarien lebten. Vier Menschen starben, viele wurden verletzt.