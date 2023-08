"Knockout 51"-Prozess: Gruppe in terroristische Netzwerke verstrickt?

Der Verteidiger des Hauptangeklagten kündigte jedoch für kommenden Montag (28. August) an, dass sich sein Mandant äußern wolle. Der Anwalt eines weiteren Angeklagten signalisierte für seinen Mandanten Interesse an einem Deal mit Gericht und Staatsanwaltschaft - was der Vertreter des Generalbundesanwalts ablehnte. "Ich sehe im Moment keinen Anlass und keinen Grund für ein Rechtsgespräch", sagte er.

Zum Beginn des Prozesses gegen vier mutmaßliche Mitglieder der rechtsextremen Gruppierung "Knockout 51" haben die Angeklagten am Montag vor dem Oberlandesgericht in Jena geschwiegen.

Zudem sollen sie versucht haben, in Eisenach einen "Nazi-Kiez" zu etablieren, in dem sie ihre Regeln mit Gewalt durchsetzen wollten.

Sowohl am Eingang zum Gerichtsgebäude als auch beim Einlass in den Sitzungssaal wurden die Zuschauer kontrolliert. Auch mehrere Zuschauer, offenbar aus dem rechten Spektrum, waren aus verschiedenen Teilen des Bundesgebiets angereist. Polizei und Justiz waren mit zahlreichen Beamten im Einsatz.

Die vier Angeklagten sollen laut Anklage des Generalbundesanwalts die Eisenacher Neonazi-Kampfsportgruppe "Knockout 51" gegründet und dort Mitglieder gewesen sein. © Bodo Schackow/dpa

Im Verfassungsschutzbericht 2021 wird "Knockout 51" als rechtsextremistische Kampfsportvereinigung geführt, die 2019 erstmals in den sozialen Medien öffentlich in Erscheinung trat. Bei den Hauptprotagonisten handele es sich um mitunter langjährige Rechtsextremisten aus dem Raum Eisenach, heißt es darin.

Nach Einschätzung der Demokratieberater von Mobit handelt es sich bei "Knockout 51" um eine außergewöhnlich radikale, rechtsextreme Gruppierung. "Die gehören zu den militantesten Neonazi-Gruppen, die wir in den vergangenen Jahren in Deutschland gesehen haben", sagte ein Sprecher von Mobit (Mobile Beratung in Thüringen) am Rande des Prozesses.

Zwar sei die Gruppe in Eisenach verwurzelt gewesen und habe vor allem dort agiert. Sie sei aber in terroristische Netzwerke verstrickt, die weit über Deutschland hinausreichten.

Der dritte Strafsenat hatte Anfang August die Anklage des Generalbundesanwalts zugelassen - allerdings mit einer Einschränkung. Anders als die Bundesanwaltschaft hatte der Senat "Knockout 51" zumindest vorläufig nicht als terroristische Vereinigung eingeordnet, sondern als kriminelle Vereinigung.