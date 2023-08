Mehrfach an Kindern und Jugendlichen vergangen: Sexualstraftäter wird rückfällig

Meiningen - Am Landgericht Meiningen ist ein 54-Jähriger wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen zu einer Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Das Landgericht Meiningen hat einen 54-Jährigen zu einer langen Haftstrafe verurteilt. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann vier Kinder und Jugendliche in seine Wohnung in Ruhla (Wartburgkreis) mehrfach missbraucht hat.

Zuvor hatte sich der 54-Jährige das Vertrauen der Minderjährigen und deren Mütter erschlichen, heißt es.

Der Straftäter hatte bereits in einem anderen Bundesland eine Haftstrafe wegen sexuellen Missbrauchs abgesessen. Anschließend stand er unter Führungsaufsicht und sollte zeigen, dass er nicht wieder straffällig wird.