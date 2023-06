Haus des "Kannibalen von Rotenburg" abgebrannt: Ermittler haben zwei Verdächtige!

Das ehemalige Wohnhaus des "Kannibalen von Rotenburg" brannte in der Nacht vom 16. auf den 17. April komplett ab. © Montage: Boris Rössler/dpa, picture alliance/Frank May/dpa

Festnahmen habe es nicht gegeben, sagte eine Sprecherin der Anklagebehörde am Mittwoch. Derzeit werde den durch Anwälte vertretenen Beschuldigten rechtliches Gehör gewährt.

Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Staatsanwaltschaft keine Angaben darüber, was auf die Spur der mutmaßlichen Brandstifter geführt hat.

In dem Ermittlungsverfahren gehe es um insgesamt vier Brände, die zwischen dem 6. und dem 17. April in Alheim-Heinebach sowie Rotenburg-Wüstefeld gelegt worden sein sollen.

Das in der mutmaßlichen Brandserie zuletzt abgebrannte Haus in Rotenburg an der Fulda (Kreis Hersfeld-Rotenburg) stand seit Jahren leer.