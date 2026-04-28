"White Tiger" wird von Mitgefangenen niedergeschlagen: Das steckt dahinter

Hamburg - Jetzt wurde er selbst zum Opfer! Shahriar J. (21), besser bekannt als " White Tiger ", hat mindestens den Tod eines Kindes auf dem Gewissen und sitzt seit Juni 2025 im Gefängnis. Dort ging es ihm Anfang des Jahres selbst an den Kragen.

Seit Anfang des Jahres steht Shahriar J. (21), besser bekannt als "White Tiger", vor Gericht. © Marcus Brandt/Pool dpa/dpa

Wie seine Anwältin Christiane C. Yüksel im Januar gegenüber TAG24 mitgeteilt hatte, war ihr Mandant in der Jugendvollzugsanstalt Hahnöfersand zu seinem eigenen Schutz isoliert untergebracht worden.

Als es zum Prozessbeginn kam, wurde der 21-Jährige aufgrund des drohenden Schneesturmes einen Tag eher als geplant in das Untersuchungsgefängnis nach Hamburg gebracht. Dort wurde er in einer Sammelzelle von Mitgefangenen erkannt.

Laut seiner Anwältin sei J. auf seine Uhr angesprochen worden, woraufhin er nicht reagiert habe. Mehrere Personen sollen sich daraufhin auf ihn gestürzt, die Uhr vom Handgelenk gerissen und ihn verprügelt haben. Er erlitt dabei Verletzungen.

Wie Bild nun berichtet, steckte hinter dem Angriff wohl etwas mehr. Mithäftlinge sollen eine Art "Kopfgeld" auf "White Tiger" ausgesetzt haben. Als der Einsatz bei 24 Packungen Tabak lag, schlugen sie eiskalt zu.

Auf Bild-Nachfrage konnte eine Sprecherin der Justizbehörde zu dem vermeintlichen "Kopfgeld" nichts sagen. Das Vorgehen der Behörden auf Hahnöfersand, wo J. einer von rund 115 Häftlingen ist, scheint aber nicht grundlos zu sein. Er gilt dort aufgrund seiner schweren Taten als verhasst.