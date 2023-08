Blutverschmierte Handtasche lag daneben: Tote Frau in Schöneberg entdeckt

Berlin - Schreckliche Blutnacht in Berlin-Schöneberg : In der Fuggerstraße ist gegen 0.45 Uhr eine tote Frau entdeckt worden.

Die Spurensicherung vor Ort. © Morris Pudwell

Für die Schwerverletzte kam jede Hilfe zu spät. Ein eintreffender Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Auffindesituation - in einer Hofdurchfahrt mit einer blutverschmierten Tasche - und die Art der Verletzungen sprechen eine eindeutige Sprache: Die 60-Jährige sei nach bisherigen Erkenntnissen an den Folgen einer Gewalttat gestorben, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Hintergründe sind noch unklar. "Die Ermittlungen laufen derzeit noch", teilte ein Polizeisprecher TAG24 auf Anfrage mit.