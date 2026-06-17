Baby tot in Wohnung entdeckt: Polizei nimmt Eltern fest
Müllrose (Brandenburg) - Nach dem Fund eines toten Babys in Brandenburg laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren.
Am späten Montagnachmittag wurde das leblose Baby nach Hinweisen von Zeugen in einer Wohnung in Müllrose (Landkreis Oder-Spree) gefunden.
Das bestätigte die Polizei am Dienstag gegenüber TAG24.
Es wurden den Angaben zufolge bereits zwei Menschen vorläufig festgenommen. Es soll sich um die mutmaßlichen Eltern im Alter von 34 und 39 Jahren handeln.
Das Kind wird derzeit in Potsdam obduziert.
Die genauen Umstände, die zum Tod des Kindes geführt haben könnten, sind damit noch offen und Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Polizei.
Erstmeldung am 16. Juni um 13.26 Uhr, aktualisiert um 14.05 Uhr
Titelfoto: Sebastian Kahnert/dpa