Baby tot in Wohnung entdeckt: Polizei nimmt Eltern fest

Müllrose (Brandenburg) - Nach dem Fund eines toten Babys in Brandenburg laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren.

Die Polizei nahm die mutmaßlichen Eltern fest. (Symbolfoto) © Sebastian Kahnert/dpa

Am späten Montagnachmittag wurde das leblose Baby nach Hinweisen von Zeugen in einer Wohnung in Müllrose (Landkreis Oder-Spree) gefunden.

Das bestätigte die Polizei am Dienstag gegenüber TAG24.

Es wurden den Angaben zufolge bereits zwei Menschen vorläufig festgenommen. Es soll sich um die mutmaßlichen Eltern im Alter von 34 und 39 Jahren handeln.

Das Kind wird derzeit in Potsdam obduziert.