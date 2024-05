Leichenfund in Sachsen: Toter Mann in Teich entdeckt

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) © 123rf/footoo

Um 7.26 Uhr erreichte ein erster Notruf die Einsatzkräfte.

An der Straße Am Ring wurde am Freitagmorgen ein lebloser Körper in einem Teich entdeckt.

Vor Ort konnte nur noch der Tod der Person festgestellt werden. Nach Polizeiangaben handelt es sich bei dem Toten um einen 44-jährigen Mann.