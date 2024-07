Stand-Up-Paddler findet männliche Leiche im See

Dreye - Ein Stand-Up-Paddler hat am heutigen Dienstag eine gruselige Entdeckung gemacht. Plötzlich trieb eine Leiche im See.

Ein Stand-Up-Paddler hat den männlichen Leichnahm im See entdeckt. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Der Wassersportler war auf einem kleinen See am Dirtpark in Dreye unterwegs, als er gegen 10.27 Uhr, eine männliche Leiche im See treiben sah. Das meldete die Polizei am Mittag.

Der Tote drohte in Richtung Weser zu treiben. Eine Tauchergruppe Berufsfeuerwehr Bremen konnte den Mann mit einem Boot aber noch rechtzeitig bergen.