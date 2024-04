Zeugen machen alarmierende Beobachtung: Dann bergen Einsatzkräfte eine Leiche

Herzogenrath - Schrecklicher Fund in Herzogenrath (Städteregion Aachen): Am Freitag ist dort ein Mann tot aus einem Weiher geborgen worden.

Die Einsatzkräften hatten den Weiher mit Booten, Tauchern und einem Hubschrauber abgesucht, ehe sie auf die Leiche des Mannes stießen. © News5

Wie ein Polizeisprecher am Freitag berichtete, hatten Zeugen den bislang nicht identifizierten Mann am Morgen gegen 9 Uhr offenbar in der Mitte des Weihers beobachtet, wo er um Hilfe gerufen haben soll.

Sofort wurden daraufhin Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk (THW) zum Einsatzort alarmiert, die das Gewässer unter anderem mit Tauchern, Booten und auch per Hubschrauber absuchten.

Am Mittag gegen 12 Uhr stießen die Kräfte dann auf den leblosen Körper des Mannes, der nur noch tot aus dem Weiher geborgen werden konnte.