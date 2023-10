Luxus-Schmuggel aufgeflogen! Zoll kontrolliert Studentin (22) und landet Volltreffer

Düsseldorf - Eine Studentin (22) hat am Düsseldorfer Flughafen versucht, Luxus-Waren im Wert von mehreren Zehntausend Euro an den Zollbeamten vorbeizuschmuggeln. Nun wurde ein Strafverfahren gegen die junge Frau eingeleitet.

Die Studentin (22) wollte den Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen - und das mit Luxus-Artikeln im Wert von knapp 74.000 Euro im Gepäck. (Archivbild) © Christian Charisius dpa/lno

Wie das Hauptzollamt Düsseldorf am Dienstag berichtete, war die 22-jährige Dortmunderin bereits am 15. Oktober aus Dubai am Flughafen gelandet.

Sie wollte den Zollbereich anschließend durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren verlassen.

Daraus wurde vorerst jedoch nichts, denn die Zöllner wurden auf die Frau aufmerksam, baten sie zur Kontrolle - und landeten prompt einen Volltreffer!

So entdeckten sie im Handgepäck der Studentin nicht nur einen Goldring im Wert von knapp 5000 Euro, sondern auch vier Handtaschen im Wert von 2800, 7500, 10.000 und 13.000 Euro.

Das war allerdings noch nicht alles, denn an den Handgelenken trug die 22-Jährige neben einem 8500 Euro teuren Armreif auch noch eine luxuriöse Uhr im Wert von knapp 27.000 Euro!

Wie die Dortmunderin gegenüber den Beamten erklärte, seien ihr die Luxus-Artikel im Gesamtwert von knapp 74.000 Euro angeblich geschenkt worden. Weitere Angaben zum Sachverhalt machte sie nicht.