Teenager (15) klaut Feuerwehrauto und baut Unfall!

Schleiden-Gemünd - Dieser Möchtegern-Feuerwehrmann hat jetzt richtig Ärger am Hals: Ein 15-Jähriger aus Kall (Kreis Euskirchen) hat am vergangenen Samstag ein Einsatzfahrzeug der Retter gestohlen. Damit hat er dann auch noch einen Unfall gebaut und ist geflohen!

Diebstahl, Unfall, Fahrerflucht - Mit einem Feuerwehrauto hat sich ein 15-Jähriger mehr als nur einen Spaß erlaubt. (Symbolfoto) © 123rf/huettenhoelscher

Passiert ist der Crash nach Angaben der Polizei am Samstagmittag gegen 12.15 Uhr in Schleiden-Gemünd in der Eifel. Dort hatte der Teenager in der Nacht zuvor das Feuerwehrauto vom Betriebsgelände in der Herzog-Wilhelm-Straße gestohlen.

Außerdem hat er dabei eine Uniform mitgehen lassen. Nach dem Unfall mit Sachschaden am Samstagmittag entfernte er sich laut Polizei vom Unfallort.

Wenig später konnten die Beamten den Jungen auf einem Firmengelände festnehmen und das Feuerwehrauto sicherstellen.

Es war nicht der erste illegale Ausflug in Rot: Bereits im Februar wurde gegen den Jungen ermittelt, weil er eine Feuerwehruniform gestohlen hatte.