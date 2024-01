16 Verletzte nach Partynacht in Studentenclub

Wismar - Eine Partynacht im "Block 17" in Wismar endete abrupt mit einem Großeinsatz.

Die jungen Leute wollten eigentlich nur friedlich feiern. (Symbolbild) © melnyk58/123rf

Wie die Polizei am frühen Sonnabend mitteilte, ging der Notruf in der Freitagnacht gegen 2.17 Uhr ein. Ein Mitarbeiter des Studentenclubs meldete den Beamten, dass mehrere Besucher über Atemwegsbeschwerden klagten. Zu dem Zeitpunkt befanden sich rund 100 Personen in dem Gebäude und feierten.

Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr eilten zur Einsatzstelle. Der Veranstalter beendete die Party und bat die Gäste aus dem Gebäude.

16 Personen wurden leicht verletzt. Fünf von ihnen kamen zur weiteren Behandlung in das Sana Hanse-Klinikum Wismar.

Die Polizei geht davon aus, dass eine Person im Stundenclub Pfefferspray versprüht hat. Die Feuerwehr untersuchte die Luft und fand keine giftigen Stoffe.

Wer das Reizgas benutzt hat und weshalb, bleibt unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.