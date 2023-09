17-Jähriger klaut Mercedes und rammt Streifenwagen - dann stellen die Beamten etwas fest

Köln - In der vergangenen Nacht kam es in Köln zu einer rasanten Verfolgungsjagd. Anschließend wurde ein Teenager festgenommen.

In Köln kam es in der Nacht auf den heutigen Donnerstag zu einer rasanten Verfolgungsjagd. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Nach Angaben der Polizei war Beamten in einem Streifenwagen gegen 1.30 Uhr ein Mercedes CLA 22 CDI aufgefallen, der vorne stark beschädigt war. Deshalb gaben die Polizisten dem Sport-Coupé Anhaltesignale, doch der Fahrer, ein 17-jähriger Teenager, reagierte nicht.

Ganz im Gegenteil: Der Jugendliche beschleunigte und raste mit weit überhöhter Geschwindigkeit über die Deutzer Brücke. An der Mindener Straße bretterte er über eine rote Ampel und überrollte anschließend an der Einmündung Auenweg einen Poller.

Beinahe hätte der 17-Jährige noch für ein tragisches Unglück gesorgt. Unter einer Eisenbahnunterführung fuhr er über einen Gehweg, wo er einen dort sitzenden 36-jährigen Obdachlosen nur knapp verfehlte.

An der Kreuzung Auenweg/Deutz-Mülheimer Straße hielt er in einer Sackgasse an. Daraufhin wollte er rückwärts wieder herausfahren, rammte dabei aber den hinter ihm stehenden Streifenwagen. Als die Beamten ihn dann festnahmen, wollte der Teenager einen der Polizisten mit einem Kopfstoß niederstrecken.

Bei der Festnahme stellte die Polizei dann fest, dass gegen den Jugendlichen, der auch keinen Führerschein besaß, ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft München vorliegt.

Zudem fand man bei dem Teenager Drogen, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste.