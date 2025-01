19-Jähriger befriedigt sich im ICE - doch das ist noch nicht alles

Der 19-Jährige hatte auf der Zugfahrt nach Halle exhibitionistische Handlungen durchgeführt. (Symbolbild) © 123RF/Andriy Popov

Zwei Frauen hatten am Silvestermorgen kurz nach 6 Uhr das Zugpersonal auf der Fahrt von Frankfurt am Main nach Halle informiert, dass ein Mann in der Sitzreihe hinter ihnen an seinem Geschlechtsteil manipulierte.

Bei Ankunft des Zuges am Hauptbahnhof Halle empfingen Bundespolizisten den 19-Jährigen und nahmen ihn zur Dienststelle mit.

Dort verhielt sich der Tunesier unkooperativ, schlug gegen Türen und Wände, um sich selbst zu verletzten. Daraufhin musste er gefesselt werden.

Im Zuge der Ermittlungen kam heraus, dass er weder für die Fahrt von Frankfurt noch auf einer weiteren Fahrt von München aus ein Zugticket besaß.