19-Jähriger mit Faustdolch am Bahnhof unterwegs: Bundespolizei schreitet ein

Nordhausen - Ein junger Mann ist am Montagvormittag in Nordhausen mit einem gefährlichen Gegenstand Zug gefahren.

Die Bundespolizei kassierte den mitgeführten Faustdolch des 19-Jährigen ein. © Bundespolizeiinspektion Erfurt

Wie die Bundespolizei Erfurt am Dienstagmorgen erklärte, war der 19-Jährige am Nordhäuser Bahnhof einer Kontrolle unterzogen worden. Dabei entdeckten die Einsatzkräfte einen sogenannten Faustdolch.

Eine plausible Erklärung weshalb er den Dolch besitzt und diesen in der Öffentlichkeit mit sich führte, konnte der Mann nicht liefern.

Die Waffe wurde daraufhin sichergestellt. Darüber hinaus handelte sich der 19-Jährige eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Die Bundespolizei erklärte, dass Waffen oder waffenähnliche Gegenstände nichts an oder in Bahnhöfen verloren haben. Gerade in Zügen oder Bahnhöfen könnten aus scheinbar banalen Situationen heftige Auseinandersetzungen entstehen.