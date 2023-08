19-Jähriger stirbt an Kreisverkehr: Mordkommission kommt Täter-Duo auf die Spur

Radevormwald - Nachdem am Wochenende ein 19-Jähriger in der Innenstadt von Radevormwald (Oberbergischer Kreis) ums Leben gekommen ist, haben Spezialkräfte der Polizei ein mutmaßliches Täter-Duo festgenommen.

Spezialkräfte der Polizei haben zwei Männer festgenommen, die für den Tod eines 19-Jährigen verantwortlich sein sollen. (Symbolbild) © 123rf/nx123nx

Die zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren stehen unter Verdacht, dem 19-Jährigen am vergangenen Sonntagmorgen tödliche Stichverletzungen zugefügt zu haben.

Eine Mordkommission hatte zuvor wegen gemeinschaftlichen Totschlags nach den beiden Flüchtigen gefahndet.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei nun mitteilten, wurde der 20-Jährige am gestrigen Dienstagabend gegen 22.20 Uhr in einem Auto auf der Uelfestraße festgenommen.

Stunden zuvor hatten die Beamten ein leerstehendes Einfamilienhaus in Radevormwald nach dem Verdächtigen durchsucht.

Sein mutmaßlicher Komplize (22) ist bereits am Sonntagnachmittag festgenommen worden und sitzt zurzeit in Untersuchungshaft. Der 20-Jährige soll noch am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.