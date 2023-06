11.06.2023 09:21 20-Jähriger legt Bahnverkehr lahm und bespuckt Passanten

In Genthin hat am Samstag ein junger Mann den Bahnverkehr lahmgelegt. Zeugen sichteten ihn später in der Innenstadt. Dabei soll er Passanten bespuckt haben.

Von Robert Lilge

Genthin - Ein Mann hat in Genthin (Landkreis Jerichower Land) für eine Sperrung der Bahnstrecke gesorgt. Später wurde er gegenüber Bürgern aggressiv. In Genthin hat ein Mann (20) ein Gleisbett der Bahn betreten. Später bespuckte und beleidigte er mehrere Personen. (Symbolbild) © 123RF/angelarohde Am gestrigen Samstag haben gegen 13.13 Uhr mehrere Zeugen der Polizei gemeldet, dass sich ein Mann in einem Gleisbett im Schwarzen Weg befindet. Sofort wurde der betroffene Schienen-Abschnitt für den Zugverkehr gesperrt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte jedoch keine Person mehr festgestellt werden, sodass die Sperrung nach 20 Minuten wieder aufgehoben wurde. Wenig später sahen dieselben Zeugen den gesuchten Mann in der Innenstadt. Erneut gingen Beamte des Polizeireviers Jerichower Land den Hinweisen nach. Diesmal mit Erfolg. Polizeimeldungen Von Auto erfasst: Motorradfahrer (37) in Köln lebensgefährlich verletzt Dabei stellte sich heraus, dass der 20-jährige Palästinenser auf seinem Weg vom Bahnhof zum Markt andere Passanten bespuckt und beleidigt hatte. Gegen den jungen Mann wurden mehrere Strafanzeigen erstattet. Unter anderem wegen des Verstoßes gegen die Bahnbetriebsordnung.

