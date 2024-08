22-Jähriger misshandelt und sperrt Freundin in Wohnung ein: SEK im Einsatz

Merseburg - Ein gewalttätiger 22-Jähriger löste am Donnerstag einen SEK-Einsatz in Merseburg aus.

Das SEK konnte den jungen Mann schließlich in Gewahrsam nehmen. (Symbolbild) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie Polizeihauptkommissarin Antje Hoppen am Abend mitteilte, war die Behörde gegen 14.30 Uhr auf eine brenzlige Situation in einem Mehrfamilienhaus in der Steigerstraße aufmerksam gemacht worden.

Demnach hatte ein 22-Jähriger seine 23-jährige Lebensgefährtin erst geschlagen und bedroht und dann schließlich gegen ihren Willen in einer Wohnung eingeschlossen.

Weil die Polizei von einer "erheblichen Gefahrenlage" für die Frau ausgehen musste, wurde das SEK alarmiert.

Der Einsatz zog sich über mehrere Stunden bis in den Abend, wobei der 22-Jährige schließlich beim Verlassen der Wohnung ergriffen und festgenommen werden konnte.

Seine 23-jährige Freundin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.