22-Jähriger wird aus Auto geschleudert und stirbt wenig später

Die Unfallstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa

Der Polizei nach ereignete sich der tragische Unfall am gestrigen Freitag gegen 22.25 Uhr circa 300 Meter hinter dem Ortsausgang Bergen.

Ersten Erkenntnissen nach war der 22-Jährige mit seinem BMW auf der Saßnitzer Chaussee aus Bergen kommend in Richtung der B96 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der geraden Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum krachte.

Da der Aufprall so heftig war, wurde der junge Mann samt Fahrersitz aus dem BMW geschleudert und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Alarmierte Rettungskräfte behandelten ihn zunächst ambulant, bevor er zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort starb der Fahrer später an seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen zur Unfallursache und Zeugenbefragungen ergaben keine Hinweise für ein Fremdverschulden. Der entstandene Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.