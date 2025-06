23-Jähriger geht mit Schere auf eigenen Vater los: Spezialeinheit muss eingreifen!

Erkrath - Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben am Samstag in Erkrath einen 23-jährigen Mann festgenommen. Dieser hatte zuvor seinen Vater mit einer Schere attackiert.

Alles in Kürze

Eine Spezialeinheit der Polizei nahm den 23-Jährigen noch vor Ort in seiner Wohnung fest. (Symbolfoto) © Daniel Bockwoldt/dpa

Wie die örtliche Sicherheitsbehörde tags darauf bekannt gab, wählte das Opfer gegen 14.50 Uhr selbst den Notruf, um den Beamten mitzuteilen, dass er von seinem Sprössling in der gemeinsamen Wohnung in Hochdahl angegriffen wurde.

Dabei sei er leicht verletzt worden. Außerdem soll sein bereits wegen Gewaltdelikten polizeibekannter Sohn auch noch weitere Mitglieder der Familie bedroht haben.

Aus Angst vor einer Eskalation flüchtete der Vater anschließend aus der Wohnung. Gegenüber der Polizei gab er an, dass sein Nachwuchs noch über weitere Waffen verfüge, darunter ein Pfefferspray, eine Schreckschusspistole sowie eine Axt.

In Anbetracht der Gefahrenlage forderte die Polizei zusätzlich auch noch eine Spezialeinheit an. Diese konnten den 23-Jährigen dann gegen 17.50 Uhr widerstandslos und unverletzt in der Wohnung festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung der vier Wände fanden die Beamten sowohl die Axt als auch die Schreckschusspistole. Beide Gegenstände wurden sichergestellt.