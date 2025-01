01.01.2025 19:41 506 24-Jähriger blind durch Schreckschusswaffe? Polizei sucht Täter

Am Silvesterabend erwischte einen 24-Jährigen in Dessau-Roßlau Pyrotechnik am Auge. Die Polizei sucht nach den Verantwortlichen.

Von Lisa Marie Peisker

Dessau-Roßlau - Nichtsahnend stand ein 24-Jähriger am Silvesterabend mit seinen Freunden vor einem Späti in Dessau-Roßlau, als plötzlich vor ihnen Pyrotechnik explodierte und den Mann schwer am Auge verletzte. Durch eine Explosion von Pyrotechnik wurde ein 24-Jähriger stark am Auge verletzt. (Symbolbild) © dpa/Patrick Pleul Auf Höhe des Spätshops "Dessau Drinks" in der Zerbster Straße soll es gegen 18.50 Uhr geknallt haben, bestätigten Polizei und Staatsanwaltschaft. Danach die böse Überraschung: Ein 24-Jähriger wurde so schwer am Auge verletzt, dass er umgehend von einem Krankenwagen in das Städtische Klinikum gebracht werden musste. "Im Zuge eines operativen Eingriffs wurde ein Fremdkörper, welcher auf den Verschuss von Pyrotechnik hindeutet, aus dem Auge entfernt", bestätigen Yasmin Saur und Robin Schönherr von der Staatsanwaltschaft und der Polizeiinspektion. Polizeimeldungen Wegen jugendlichen Silvester-Chaoten: Polizisten entgehen knapp der Katastrophe Es sei wahrscheinlich, dass der Mann sein Sehvermögen auf dem verletzten Auge verliert. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand spreche alles dafür, dass unbekannte mittels einer Schreckschusspistole Pyrotechnik verschossen haben könnten. Um die Tat aufklären zu können, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Geschehen am Abend des 31. Dezembers machen können. Informationen könnt Ihr dem Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/25030 oder unter der Mali-Adresse lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de übermitteln.

