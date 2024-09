3,1 Promille! Besoffener VW-Fahrer endet am Baum - aber ohne Crash

Nieska - Polizisten des Reviers Riesa wurden am gestrigen Dienstag von besorgten Zeugen alarmiert. Der Grund war ein offensichtlich nicht mehr fahrtüchtiger Mann am Steuer eines VW-Transporters. Als die Beamten ihn fanden, war er bereits eingeschlafen.

Als die Polizisten eintrafen, fanden sie den Mann (35) an einem Baum. (Symbolbild) © 123Rf/lutsenko

Der VW-Transporter fuhr gegen 14 Uhr in Schlangenlinien auf der S 89 in Richtung Nieska in der Nähe von Gröditz. Dann geriet er von der Fahrbahn, rutschte in den Straßengraben und kam schließlich erst auf einem Feldweg zum Stillstand.

Doch da sollte die wilde Fahrt noch kein Ende haben, denn kurz darauf fuhr er wieder los und kam dann bis zum Ortseingang von Nieska.

Dort fanden die Beamten dann endlich den Fahrer. Der war aus seinem Auto ausgestiegen und machte erst mal ein gemütliches Nickerchen an einem Baum.

Wie sich dann bei einem Test herausstellte, war der Rumäne mit stattlichen 3,1 Promille unterwegs gewesen!