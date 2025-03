3,2 Promille! Mann fährt betrunken zur Waschanlage

Oberlungwitz - Zu viel Alkohol getankt - und trotzdem zur Tankstelle gefahren. Ein stark betrunkener VW-Fahrer (56) sorgte am Mittwochmittag gegen 13 Uhr für einen kuriosen Polizeieinsatz in einer Waschanlage an einer Tankstelle in der Goldbachstraße in Oberlungwitz (Landkreis Zwickau).