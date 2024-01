33-Jähriger bedroht Gruppe mit Waffe: Spezialkräfte der Polizei umstellen sein Haus

Böhlen - Am frühen Sonntagmorgen kam es in Böhlen bei Leipzig zu einem Einsatz der Spezialkräfte der Polizei.

Eine Spezialeinheit der Polizei eilte zur Stelle. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Leipziger Polizeidirektion am Montag mitteilte, hatte sich am Sonntagmorgen um 4 Uhr eine Gruppe Menschen in der Kirchgasse in Böhlen aufgehalten.

Plötzlich trat ein Mann aus einem Mehrfamilienhaus, forderte sie auf zu gehen und bedrohte die Gruppe dabei mit einer vermeintlichen Schusswaffe.

Die alarmierte Polizei entsandte Spezialeinsatzkräfte vor Ort, die nach dem 33-Jährigen fahndeten. Kurz vor einem angeordneten Zugriff kam der Mann selbstständig aus dem Haus und stellte sich einer Kontrolle.

Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten Cannabis und eine Gasdruckpistole.