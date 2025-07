34-Jähriger bei Gewalttat niedergestochen: Verdächtiger jetzt in U-Haft

Leinefelde - Am Sonntagmorgen wurde in Leinefelde (Kreis Eichsfeld) ein 34-Jähriger niedergestochen . Die Polizei konnte inzwischen einen Tatverdächtigen ermitteln.

Alles in Kürze

Die Polizei versucht, die Hintergründe der Tat zu klären. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Beamten am Montag mitteilten, war am Sonntag ein 26-Jähriger vorläufig festgenommen worden.

Der junge Mann wurde am Montagnachmittag am Amtsgericht Mühlhausen einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ anschließend Haftbefehl, woraufhin der Beschuldigte in ein Gefängnis gebracht wurde.

Das Opfer befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Den Angaben nach schwebe der 34-Jährige derzeit nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an.