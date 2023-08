39-Jähriger lebensgefährlich verletzt: Brutale Schläger festgenommen!

Fahnder der Kölner Polizei haben in der Nacht auf Dienstag zwei der Tatverdächtigen (22, 23) am Flughafen Köln/Bonn festgenommen.

Köln - In der Nacht zum vergangenen Sonntag (25. Juni) kam es in Köln zu einem brutalen Überfall auf einen Radfahrer . Nun fahndet die Polizei nach einem Trio.

Die Polizei Köln fahndet nach diesen drei Männern. Sie sollen einen Radfahrer lebensgefährlich verletzt haben. © Bildmontage: Polizei Köln

Die schreckliche Tat ereignete sich gegen 1 Uhr auf der Bonner Straße. Der 39-jährige Radfahrer war in Richtung Chlodwigplatz unterwegs, als er kurz hinter dem Kreisverkehr Koblenzer Straße von drei Männern angesprochen und direkt attackiert wurde.

Das Trio zog den Mann von seinem Fahrrad und trat mehrfach auf ihn ein. Dabei trafen die Tatverdächtigen den am Boden liegenden wehrlosen Mann am Oberkörper und am Kopf. Als Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden, flüchteten die drei in unbekannte Richtung.

Rettungskräfte brachten das Opfer mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Mittlerweile ist der 39-Jährige außer Lebensgefahr.

Nun fahndet die Polizei nach drei Männern, die sich ersten Ermittlungen zufolge in einem Imbiss an der Bonner Straße Ecke Koblenzer Straße aufgehalten haben sollen.