Halbe Million Euro wert: 53 Kilo Marihuana entdeckt

Heilbronn - Der Zoll hat bei Kontrollen in einem Paketverteilzentrum in Heilbronn einen riesigen Drogenfund gemacht.

Der Inhalt der Pakete war teilweise mehrfach vakuumiert. © Hauptzollamt Heilbronn

Wie der Zoll am Freitag mitteilt, gelang es 13 Pakete mit insgesamt 53 Kilogramm Marihuana sicherzustellen.

Die Drogen waren in Kartons aufwendig luftdicht verpackt und teilweise mehrfach vakuumiert. Adressiert waren die Pakete an Empfänger in Deutschland, aber auch im Ausland.

Der Zoll schätzt den Straßenverkehrswert auf rund 530.000 Euro.