55-Jähriger brutal zusammen-geschlagen, schwebt in Lebensgefahr: Was ist passiert?

Wolfsburg - Am Mittwochabend wurde ein schwer verletzter Mann unter einer Brücke entdeckt, alles deutet auf Körperverletzung - doch die Polizei steht vor Rätseln.

Ein schwer verletzter Mann schwebt nach einem mutmaßlichen Angriff in Lebensgefahr. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher

Gegen 21 Uhr wurde der 55-Jährige unter einer Kanalbrücke an der Neuhäuser Straße in Vorsfelde (Niedersachsen) entdeckt. Er hatte schwere Verletzungen im Gesicht.

Ein Krankenwagen fuhr den Mann ins Klinikum, doch in den folgenden Tagen verschlechterte sich seine Situation vehement, sodass er mittlerweile in Lebensgefahr schwebt, wie die Polizei Wolfsburg mitteilte.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Geschädigte zwischen Montag- und Mittwochabend Opfer eines Angriffs geworden war. In diesem Zeitraum hielt sich der 55-Jährige in der Wolfsburger Innenstadt und nahe der Brücke in Vorsfelde auf.

Die Beamten haben leider keinerlei Anhaltspunkte, wann und wo die Tat geschah und was dem Mann zugestoßen war, da er selbst keine Angaben machte. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, denen eventuell eine Auseinandersetzung an den genannten Orten aufgefallen sein könnte.