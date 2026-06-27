61-Jährige kracht auf Auto: Überschlag endet mit drei Verletzten

Rednitzhembach - Drei Menschen sind bei einem Auffahrunfall am Freitagnachmittag auf der B2 in Mittelfranken verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Eine 61-Jährige war bei Rednitzhembach (Landkreis Roth) auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, wie die Polizei mitteilte.

Eine Autofahrerin musste in eine Klinik geflogen werden. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Wagen der Frau überschlug sich gegen 14.40 Uhr und blieb auf dem Dach liegen. Das vorausfahrende Auto blieb demnach auf einem Grünstreifen stehen.

Die 61-Jährige sowie ihre 60 Jahre alte Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die Autofahrerin wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Ein Krankenwagen brachte die Beifahrerin ins Krankenhaus. Auch der 39 Jahre alte Fahrer des anderen Fahrzeugs wurde von Sanitätern ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittler gehen von einem Gesamtschaden von rund 130.000 Euro aus. Das umfasse sowohl die Schäden an den beiden Autos als auch die Beschädigungen an der Leitplanke und dem Grünstreifen, hieß es.