Aggressive Fußballfans außer Rand und Band verpassen Kantersieg ihres Teams

Von Juliane Bonkowski

Halle (Saale) - Chaos in Halle: Einige Fußballfans aus Sachsen-Anhalt waren am Freitag in der Stadt unterwegs und haben sich nicht unbedingt beliebt gemacht. Die Fußballfans zogen durch Halle und fielen durch ihre Aggressivität auf. (Symbolbild) © 123RF/beaver1488 Laut Polizei waren 35 Anhänger des SSC Weißenfels auf dem Weg zum Verbandsliga-Spiel gegen den SV Blau-Weiß Dölau. Nachdem sie am Hallenser Hauptbahnhof angekommen sind, seien sie gegen 17 Uhr "mit fantypischen Gesängen und aggressivem Verhalten vom Hauptbahnhof über die Leipziger Straße zum Marktplatz" gezogen. Zwei von ihnen sollen in einem Supermarkt am Riebeckplatz alkoholische Getränke mitgenommen haben, ohne zu bezahlen. Polizeimeldungen Zahlreiche Verstöße bei Kontrolle von Lastern und Bussen festgestellt Nahe dem Händeldenkmal am Marktplatz entrollte die Gruppe schließlich ein Banner und skandierte Parolen, woraufhin es zu einer Auseinandersetzung mit zwei 28 und 39 Jahre alten Passanten gekommen sei. Polizisten mussten dazwischen gehen und die Situation beruhigen, verletzt wurde niemand. Von allen 35 Personen wurden die Identitäten festgestellt. Die Polizei musste eingreifen und die Anhänger durften gar nicht erst zum Spiel ihrer Mannschaft. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa "Wegen ihres anhaltend aggressiven Verhaltens erhielten sie schließlich einen Platzverweis für das Stadtgebiet Halle und wurden durch die Polizei zum Hauptbahnhof und weiter zurück nach Weißenfels begleitet", so ein Sprecher am Samstag. Den 5:1-Sieg ihres Teams sahen die Chaoten damit nicht. Die Behörde ermittelt jetzt unter anderem wegen Diebstahls, Körperverletzung und Landfriedensbruchs.

