Amoktat an Schule angedroht: Polizei hat Schüler im Visier

Arnstadt - In einer Regelschule in Arnstadt ist ein anonymes Drohschreiben eingegangen.

Die Polizei konnte an der Schule keine konkrete Gefahrenlage feststellen. (Symbolfoto) © Caroline Seidel-Dißmann/dpa

Wie die Beamten erklärten, sei der Brief bereits am Mittwoch per E-Mail eingegangen. In dem Schreiben sei den Angaben nach eine Amoktat in der Schule in der Goethestraße angedroht worden.

Die darauffolgenden Ermittlungen der Polizei ergaben jedoch, dass keine tatsächliche Gefahrenlage vorlag. Als Tatverdächtiger konnte ein Schüler der betroffenen Bildungseinrichtung ermittelt werden, hieß es.

Ob er tatsächlich die E-Mail verfasst hat, müssen weitere Ermittlungen zeigen. Die Kripo Gotha ermittelt nun wegen des dringenden Tatverdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.