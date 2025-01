An bewaffneter Patrouille teilgenommen: Mutmaßlicher IS-Kämpfer in Monheim festgenommen

Monheim - Zugriff in Monheim zwischen Leverkusen und Düsseldorf : Der Generalbundesanwalt hat in der rheinischen Stadt einen mutmaßlichen IS-Kämpfer durch das Landeskriminalamt festnehmen lassen.

Der Ermittlungsrichter der Generalbundesanwaltschaft ordnete Untersuchungshaft gegen den Mann an. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa

Laut Haftbefehl der Bundesanwaltschaft sei der Beschuldigte Ahmad A. "dringend tatverdächtig, sich als Mitglied an einer terroristischen Vereinigung im Ausland beteiligt zu haben".

Das hat die Karlsruher Behörde am Dienstag mitgeteilt.

Demnach wird dem Mann vorgeworfen, der Terrormiliz bereits 2014 beigetreten zu sein.



Darüber hinaus soll er sich im Frühjahr gemeinsam mit anderen Kämpfern des IS an einer bewaffneten Patrouille in dem von der Terror-Organisation eroberten Gebiet Deir ez-Zor in Syrien beteiligt haben.