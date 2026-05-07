Angebliche Geiselnahme: Spezialeinsatzkräfte der Polizei überwältigen Teenager in seiner Wohnung
Düsseldorf - Weil er im Internet eine Geiselnahme vorgetäuscht haben soll, hat die Düsseldorfer Polizei am Donnerstag einen Teenager (16) in seiner Wohnung überwältigt und vorläufig festgenommen.
Gegen 13.30 Uhr seien erste Hinweise zu der möglichen Geiselnahme im Stadtteil Hamm eingegangen, berichtet die Polizei.
Demnach soll der 16-Jährige in einem anonymen Online-Chat angegeben haben, dass er eine andere Person in seiner Wohnung in seiner Gewalt halte. Zudem soll er Geldforderungen gestellt haben.
Daraufhin habe die Polizei Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. An seiner Wohnanschrift habe der Teenager dann alleine angetroffen und überwältigt werden können, heißt es weiter.
Konkrete Erkenntnisse zu einer tatsächlichen Bedrohungssituation lägen derweil nicht vor.
Der 16-Jährige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.
Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa