Angebliche Geiselnahme: Spezialeinsatzkräfte der Polizei überwältigen Teenager in seiner Wohnung

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Weil er eine Geiselnahme vorgetäuscht haben soll, hat die Düsseldorfer Polizei am Donnerstag einen Teenager in seiner Wohnung vorläufig festgenommen.

Von Jonas Reihl

Düsseldorf - Weil er im Internet eine Geiselnahme vorgetäuscht haben soll, hat die Düsseldorfer Polizei am Donnerstag einen Teenager (16) in seiner Wohnung überwältigt und vorläufig festgenommen.

Spezialeinsatzkräfte der Düsseldorfer Polizei nahmen den 16-Jährigen in seiner Wohnung in Hamm fest. (Symbolbild)
Spezialeinsatzkräfte der Düsseldorfer Polizei nahmen den 16-Jährigen in seiner Wohnung in Hamm fest. (Symbolbild)  © Christoph Reichwein/dpa

Gegen 13.30 Uhr seien erste Hinweise zu der möglichen Geiselnahme im Stadtteil Hamm eingegangen, berichtet die Polizei.

Demnach soll der 16-Jährige in einem anonymen Online-Chat angegeben haben, dass er eine andere Person in seiner Wohnung in seiner Gewalt halte. Zudem soll er Geldforderungen gestellt haben.

Daraufhin habe die Polizei Spezialeinsatzkräfte hinzugezogen. An seiner Wohnanschrift habe der Teenager dann alleine angetroffen und überwältigt werden können, heißt es weiter.

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Konkrete Erkenntnisse zu einer tatsächlichen Bedrohungssituation lägen derweil nicht vor.

Der 16-Jährige ist in der Vergangenheit bereits mehrfach kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

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