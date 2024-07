Angler an See vermisst: Große Suchaktion, auch Heli im Einsatz

Viechtach - In Niederbayern wird ein Angler vermisst. Rund 150 Rettungskräfte haben am gestrigen Donnerstag bisher erfolglos nach dem 76-Jährigen gesucht. Aufgeben ist allerdings keine Option, die Suche soll fortgesetzt werden.

In Bayern wird derzeit ein Angler (76) vermisst. (Symbolbild) © Bernd Wüstneck/dpa

Wie die Polizeiinspektion Viechtach am heutigen Freitag mitteilte, waren von Passanten am Vortag am flachen Ufer des Höllensteinsee zahlreiche Angelutensilien gefunden worden. Der Vermisste war zudem nicht nach Hause zurückgekehrt.

Als die Beamten an dem See im Landkreis Regen anrückten, waren bereits Angehörige vor Ort, die nach dem Rentner suchten. Sowohl diese als auch die im Wasser und an Land eingesetzten Retter konnten bei der Suche keinen Erfolg verbuchen.