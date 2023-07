01.07.2023 15:15 Angriff auf Magdeburger: 20-Jähriger mit Gegenstand verletzt

In Magdeburg wurde am Samstag Mann verletzt und musste in ein Krankenhaus. Ein bisher unbekannter Täter hat ihn dabei mit einem Gegenstand angegriffen.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Am frühen Samstagmorgen wurde in Magdeburg ein 20-Jähriger von einem Mann angegriffen und verletzt. Am Samstagmorgen wurde ein 20 Jahre alter Magdeburger angegriffen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. (Symbolbild) © 123RF/bartusp Zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr befand sich der 20-Jährige im Bereich der Halberstädter Straße und Hellestraße. Dort wurde er von dem Täter mehrmals mit einem bisher unbekannten Gegenstand geschlagen. Nach dem Angriff flüchtete er in unbekannte Richtung. Sein Opfer musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. So wird der Angreifer beschrieben: Polizeimeldungen Vater wird auf Abifeier mit Baseballschläger und Gehhilfen verprügelt augenscheinlich europäischer Phänotyp



schwarzer Pullover



schwarze Jeanshose

Das Polizeirevier Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0391/5463292 beim Polizeirevier Magdeburg melden.

Titelfoto: 123RF/bartusp