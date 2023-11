05.11.2023 10:43 Angriff auf Hinterkopf: Mann wird bei Auseinandersetzung verletzt

In Northeim sind am Samstag zwei Männer aneinandergeraten. Einer griff den anderen mit einem Gegenstand an und verletzte ihn am Hinterkopf.

Von Robert Lilge

Northeim - Zwei Männer sind am gestrigen Samstagabend in Northeim aneinandergeraten. Einer davon wurde mit einem Gegenstand am Kopf verletzt. Die Polizei sucht Hinweise nach dem flüchtigen Angreifer. (Symbolbild) © Bildmontage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler Es war um 22.30 Uhr, als es in der Damschkestraße vor einem Wohnkomplex laut wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Northeim seien dort zwei Männer körperlich aneinandergeraten. Ein 36-jähriger Mann wurde dabei von einem Unbekannten mit einem gefährlichen Gegenstand am Hinterkopf verletzt, sodass er eine stark blutende Wunde erlitten hatte. Polizeimeldungen Polizei stoppt 16-Jährigen am Steuer auf der A6: Vater sitzt daneben Der Angreifer flüchtete anschließend in Richtung des Northeimer Bahnhofs. Bei einer ersten Suchmaßnahme der Polizei konnte der Flüchtige nicht mehr aufgefunden werden. Für den verletzten 36-Jährigen ging es ins Krankenhaus. Er konnte sich nur noch daran erinnern, dass der Täter schwarz gekleidet war und ein südländisches Aussehen hatte. Die Ermittlungen zur Tat dauern weiterhin an. Die Polizei Northeim bittet um Hinweise.

Titelfoto: Bildmontage: dpa/Marcel Kusch, dpa/Boris Roessler