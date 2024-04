Angst in der Uni-Bibliothek: Polizei erschießt Macheten-Mann

Mannheim - Am frühen Dienstagabend herrschte Aufruhr im Bereich der Bibliothek der Universität Mannheim. Es fielen Schüsse!

An der Uni Mannheim herrschte am frühen Dienstagabend großer Tumult. © Rene Priebe/dpa

Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, soll ein 31 Jahre alter Mann gegen 17.30 Uhr negativ aufgefallen sein.

Trotz bestehendem Hausverbot soll sich der Mann Zutritt zur Uni-Bibliothek verschafft haben und gegen eine Angestellte handgreiflich geworden sein.

Als die herbeigerufene Polizei eintraf, habe der 31-Jährige eine Machete in der Hand gehalten. "In der Folge kam es zu einer Bedrohungslage gegenüber den Einsatzkräften", so die Polizei. Danach fielen Schüsse aus den Dienstwaffen der Beamten.

Der Macheten-Mann sei getroffen, verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort verstarb der 31-jährige Deutsche, der in der Vergangenheit bereits mehrfach das Interesse der Polizei auf sich gezogen hatte.